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    Antalya’da, ticari araçla çarpışan moto kurye takla attı

    Paket servisi yapan moto kurye ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çarpmanın şiddetiyle moto kurye takla atarak düştü.
    • 19.12.2022 - 15:32
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    Antalya’da, ticari araçla çarpışan moto kurye takla attı

    Antalya’nın Döşemaltı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 48. Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, dün saat 18.00 sıralarında paket servisi yapan moto kurye Muhammet Furkan T.'nin motosikleti, o sırada caddeye çıkış yapan Mustafa Furkan İ.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Çarpmanın şiddetiyle moto kurye takla atarak düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı moto kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sürücülerin sağlık durumları iyi

    Moto kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza anları kamerada

    Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün savrulma görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Antalya’da, ticari araçla çarpışan moto kurye takla attı VİDEO

    Antalya’da, ticari araçla çarpışan moto kurye takla attı #1


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