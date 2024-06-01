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Antalya'da tilki yerine kendini vurdu

Antalya'da tilki yerine kendini vurdu Manavgat’ta bahçesine giren tilkinin tavuklarına zarar vermesini engellemek isteyen yaşlı adam silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. Yüzünden ağır yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.