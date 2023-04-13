Antalya'da tinerle soba yakan adamın 8 günlük hayat mücadelesi son buldu Sobayı tinerle yakmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralanan adam, hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde soba yakımı can aldı...

5 Nisan Çarşamba günü, Sarılar Mahallesi Çamlık mevkii 3055. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında kiracı olarak oturan Mesut Bay, sobayı tinerle yakmaya çalışırken yangın çıktı.

Evin oturma odası tamamen yanarken, Mesut Bay yanarak ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Bay, ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve bu hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Mesut Bay’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.