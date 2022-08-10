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    Antalya'da torbacı operasyonu: 53 gözaltı

    Antalya'da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.
    • 10.08.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:21
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    Antalya'da torbacı operasyonu: 53 gözaltı

    Emniyet güçleri yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırmamaya devam ediyor.

    Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    53 şüpheli gözaltıan alındı

    Operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.

    Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

    Evler ve otomobillerdeki aramalarda 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 2 gram kokain, 43,47 gram metamfetamin, 5 bin 853 adet ecstasy, 163 yeşil reçeteye tabi hap, 7 adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 4 silah ve 4 mermi, uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 475 TL ile 10 dolar ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre sağlık kontrolünden geçirilen 53 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Antalya da torbacı operasyonu: 53 gözaltı #1

    Antalya da torbacı operasyonu: 53 gözaltı #2


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