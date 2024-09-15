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Antalya'da trafiğe üçüncü kez alkollü çıktı: Bu defa kaza yaptı

Antalya'da trafiğe üçüncü kez alkollü çıktı: Bu defa kaza yaptı Manavgat'ta iki motosikletin çarpışması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sürücü Emre Ö.'nün alkollü olduğunu belirledi. Yapılan kontrol sonucu 'üncü kez alkollü yakalanan ve ehliyeti olmayan sürücüye 25 bin 540 TL para cezası uygulandı.