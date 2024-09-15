Antalya'da trafiğe üçüncü kez alkollü çıktı: Bu defa kaza yaptı
İHA

Antalya'da yaşanan yürekleri ağza getirdi.

Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde ilerleyen Emre Ö., isimli motosiklet sürücüsü, caddeye çıktığı sırada Ozan K. isimli başka bir motosiklet sürücüsü ile çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklette yerde sürüklenirken kazada motosikletlerde yolcu olarak bulunan Derya T. ve Mehmet T. yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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3'ÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücülerinden Emre Ö.'nün sürücü belgesinin olmadığı, 1.84 promil alkollü olduğu ve 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Emre Ö.'ye toplam 25 bin 540 TL para cezası uygulanırken motosikleti trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan motosiklet sürücülerinden Ozan K., diğer motosikletin kırmızı ışıkta geçerek U dönüşü yapması sonucu kazanın meydana geldiğini söylerken, güvenlik kamerasında motosikletin U dönüşü yapmadığı kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör