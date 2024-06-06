Antalya'da trafiği tehlikeye düşüren motosikletliye 15 bin lira ceza kesildi Antalya'da tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 15 bin 173 lira para cezası uygulandı.

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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyada vatandaşlar tarafından yapılan ihbara istinaden D-400 Karayolu Konaklı bölgesinde motosikleti ile tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu trafiği tehlikeye atan sürücü işlemleri yapılmak üzere ekipler tarafından Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Amirliği'ne getirildi.

15 bin lira ceza

Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak, motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması, motosiklet ve motorlu bisiklet üzerinde izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapmak maddelerinden toplamda 15 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücüsü daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)