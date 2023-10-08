Antalya'da trafik kazası! Polis dökülen akaryakıta karşı elleriyle önlem aldı... Otomobilin kontrolden çıkıp elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptığı kazada, yola dökülen akaryakıta karşı polis kendi elleriyle kum dökerek önlem aldı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ise kazayı burunları kanamadan atlattı.

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saat 05.15 sıralarında korku dolu anlar polis müdahale etti.

E.İ.’nin kullandığı 07 BOR 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil ağaç, sinyalizasyon, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sürücü E.İ. ile araçta bulunan U.A. ile G.G. kazayı yara almadan atlatırken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Polis elleriyle kum döktü

Olay sonrası polis ekipleri kaza yerinde yola dökülen akaryakıtın başka kazaya sebebiyet vermemesi için elleriyle kum dökerek temizlik yaptı.

"Ne varsa kırmış, devirmiş"

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Kazaya tanıklık eden Arif Seyrek isimli vatandaş, "Gök gürültüsüne benzer bir ses duydum. Sonra kaza olduğunu gördüm. Ne varsa kırmış, devirmiş. Modelli bir araç hurdaya çıktı. Yaralıları ambulans götürdü" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)