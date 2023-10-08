Antalya'da trafik kazası! Polis dökülen akaryakıta karşı elleriyle önlem aldı...

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saat 05.15 sıralarında korku dolu anlar polis müdahale etti.
E.İ.’nin kullandığı 07 BOR 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Otomobil ağaç, sinyalizasyon, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sürücü E.İ. ile araçta bulunan U.A. ile G.G. kazayı yara almadan atlatırken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Polis elleriyle kum döktü
Olay sonrası polis ekipleri kaza yerinde yola dökülen akaryakıtın başka kazaya sebebiyet vermemesi için elleriyle kum dökerek temizlik yaptı.
"Ne varsa kırmış, devirmiş"
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Kazaya tanıklık eden Arif Seyrek isimli vatandaş, "Gök gürültüsüne benzer bir ses duydum. Sonra kaza olduğunu gördüm. Ne varsa kırmış, devirmiş. Modelli bir araç hurdaya çıktı. Yaralıları ambulans götürdü" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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