Antalya'da trafik kazası yapan sürücüler birbirine girdi Trafik kazası sonrası tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndüğü anlar çevredeki vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 araç kazaya karıştı...

2 aracın karıştığı kaza sonrası sürücülerin arasında tartışma çıktı.

Araçlardan inen sürücüler sözlü tartışmanın ardından birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

Tansiyonun yükseldiği o anlarda kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olunca kavga büyüdü.

Sinirlerini arabadan çıkardılar

Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık hıncını çarpan araçtan çıkarttı.

Önce otomobilin aynasını kırıp kapısını ve camına tekmeyle zarar veren öfkeli gruptan bir kişi elinde beyzbol sopasıyla aracı adeta hurdaya çevirdi.

Aracın camlarını parçalayıp kaputuna defalarca vuran öfkeli genç yine arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Zaman zaman polise de zorluk çıkaran taraflara biber gazıyla müdahale edilirken kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

O anlar kaydedildi

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu, bir aracın camları ve kapılarının sopalarla kırıldığı anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.