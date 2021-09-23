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    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca

    Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde, polis ekipleri ile 16 yaşındaki Zeki Y. idaresindeki hafif ticari araç arasında 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Araçtaki 4 çocuk, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 11:58
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    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde, gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri hafif ticari aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

    Dur ihtiranı uymayıp kaçan sürücü, zaman zaman aracını polislerin üzerine sürdü. Çok sayıda polis ekibi, aracın peşine düştü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, Kültür Mahallesi 75. Yüzyıl Caddesi üzerinde trafik durdurularak yakalandı.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücü Zeki Y. (16), arkadaşları Turan K. (16), Emre D. (15) ve Mehmet I. (14), olay yerinde gözaltına alındı.

    POMPALI TÜFEK VE BIÇAĞA EL KONULDU

    Çocuklar tarafından kaçarken araçtan atılan pompalı tüfeğe el konuldu.

    Araçta yapılan aramada bulunan 1 adet fişek ve 2 bıçağa da el konulurken, çocukların olay yerinde alınan ilk ifadesinde aracın yakınlarına ait olduğunu ve polisten korktukları için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #1

    PARA CEZASI VERİLDİ

    16 yaşındaki sürücüye, sürücü belgesi olmamaktan 2 bin 698 lira, dur ihtarına uymamaktan 314 lira, tehlikeli şerit değiştirmekten 314 lira, kırmızı ışıkta durmamaktan 314 lira cezai işlem uygulandı.

    Çocuklar, üst aramalarının ardından ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #2

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #3

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #4

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #5

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #6

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #7

    Antalya’da trafikte, çocuk sürücü ile polis arasında kovalamaca #8

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