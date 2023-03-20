Antalya’nın Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerinde, iki taraf arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı.

1 kişiye saldırdılar

Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 şahıs tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

Dövüp gittiler

Bu arada çevredekilerin de kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Saldırgan şahıslardan bir kısmının yaya, bir kısmının da araçla olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeli kavga
Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeli kavga
Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeli kavga