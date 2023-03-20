Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeli kavga

Antalya’nın Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerinde, iki taraf arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı.
1 kişiye saldırdılar
Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir kişinin çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 şahıs tarafından darbedildiği anlar yer aldı.
Dövüp gittiler
Bu arada çevredekilerin de kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
Saldırgan şahıslardan bir kısmının yaya, bir kısmının da araçla olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.