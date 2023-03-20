Antalya’da trafikte yumruk ve tekmeli kavga Trafikte iki taraf arasında çıkan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada 1 kişiye, çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 kişilik grup saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerinde, iki taraf arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı.

1 kişiye saldırdılar

Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin çocuk ve kadınların gözü önünde 3-4 şahıs tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

Dövüp gittiler

Bu arada çevredekilerin de kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Saldırgan şahıslardan bir kısmının yaya, bir kısmının da araçla olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.