İHA

Trafik magandaları dehşet saçıyor...

Trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler gün geçtikçe artıyor.

Sürücülerin tehlikeli anları pes dedirtti.

Yeni bir olay ise Antalya'da yaşandı.

Traktörle drift attı

Antalya’da otomobille yapılan görüntülerine bu kez tarım sektöründe kullanılan eklendi.

Çevredekiler şaşırdı

Kepez balkona traktörüyle gelen bir genç hareketli müzik eşliğinde ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olduğu yerde drift attı.

Bir süre tehlikeli şekilde drift atmaya devam eden genç bölgeden ayrıldı.

Antalya'da traktörle drift attı! O anları kaydetti