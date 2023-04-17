Antalya'da traktörle drift attı! O anları kaydetti Antalya’da traktörüyle drift atan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Trafik magandaları dehşet saçıyor...

Trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler gün geçtikçe artıyor.

Sürücülerin tehlikeli anları pes dedirtti.

Yeni bir olay ise Antalya'da yaşandı.

Traktörle drift attı

Antalya’da otomobille yapılan drift görüntülerine bu kez tarım sektöründe kullanılan traktör eklendi.

Çevredekiler şaşırdı

Kepez balkona traktörüyle gelen bir genç hareketli müzik eşliğinde ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olduğu yerde drift attı.

Bir süre tehlikeli şekilde drift atmaya devam eden genç bölgeden ayrıldı.