Antalya'da traktörle drift attı! O anları kaydetti

İHA
Trafik magandaları dehşet saçıyor...
Trafikte hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atan sürücüler gün geçtikçe artıyor.
Sürücülerin tehlikeli anları pes dedirtti.
Yeni bir olay ise Antalya'da yaşandı.
Traktörle drift attı
Antalya’da otomobille yapılan drift görüntülerine bu kez tarım sektöründe kullanılan traktör eklendi.
Çevredekiler şaşırdı
Kepez balkona traktörüyle gelen bir genç hareketli müzik eşliğinde ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında olduğu yerde drift attı.
Bir süre tehlikeli şekilde drift atmaya devam eden genç bölgeden ayrıldı.