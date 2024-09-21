Antalya'da tüp bayiini pompalı tüfekle kurşunladı Manavgat'ta pompalı tüfekle bir tüp bayiinin önüne gelen şüpheli, iş yerine ve iş yerinin önünde bulunan bir araca zarar verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı sonrası şüpheli yakalandı.

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İHA

Antalya'da korku dolu anlar...

Manavgat ilçesi Güneylioğlu Caddesi'nde bulunan tüp bayiine gelen bir şahıs dükkandakilere tehdit ve küfürler yağdırdı.

ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Saldırgan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı.

Silahı tutukluk yapan şüpheli, bu defa tüfeğin sapını kullanarak iş yerinin vitrinine ve iş yeri önünde bulunan aracın camına vurarak zarar verdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Araca ve iş yerine zarar veren şüpheli, daha sonra elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı.

Olaydan kısa süre sonra olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerine bağlı çok sayıda ekip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı saniye saniyesine iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin mavi bir havlu içerisine sarılı getirdiği pompalıyı çıkarıp tehdit ve küfürler savurduğu, iş yerinin camına ateş ettiği, tutukluk yapması üzerine yere düşen fişekleri toplayıp yeniden ateş ettiği, 2-3 kez yan tarafa gidip geri geldiği, tüfek ateş etmeyince tüfeğin sapını önce iş yerinin vitrinine ardından da aracın camına vurarak camları patlattığı, tüfek elinde olay yerinden ayrıldığı görüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Güvenlik kameralarından şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Yakup G. olduğunu belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; yaptığı çalışma sonucunda, Yakup G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)