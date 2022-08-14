Antalya'da tur minibüsleri çarpıştı: Telefonla konuşuyordum

Aynı istikamette ilerleyen tur minibüsleri kazaya karıştı. Yaralı turist uçağa yetişmek için hastaneye gitmeyi reddederken, şoför kazasını 'Telefonla konuşuyordum' diye açıkladı.

Antalya-Manavgat karayolunda ilerleyen Ender K. kontrolündeki 07 ALP 714 plakalı tur minibüsü, Aşağı Işıklar kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamete gitmekte olan Mustafa O.'nun kullandığı 07 S 4656 plakalı tur minibüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından tur minibüslerinde bulunan yolcular olay yerine gelen diğer tur otobüsüne aktarılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı turist hastaneye gitmeyi reddetti

Yaralanan kadın turist ambulanstaki tedavisinin ardından uçağa yetişebilmek için hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kendilerini havalimanına götürecek araç gelinceye kadar yanındaki erkek arkadaşına sarılıp bekledi.

Aracın gelmesinin ardından ise turistler yoluna devam etti.

"Telefonla konuşuyordum"

Kazaya karışan minibüsün şoförü kendisine çarpan aracın sürücüsünün uyuduğunu ileri sürerken, arkadan çarpan ve elinden yaralanmasına rağmen hastaneye gitmeyen sürücü Ender K. uyumadığını savundu.

Ender K.,"Yoldan alacağım bir müşteri ile telefon görüşmesi yapıyordum. Bir anda önümde gitmekte olan araca arkadan çarptım. Suçlu benim. Benim sigortam diğer aracın masraflarını karşılar” dedi.

"Çarpan aradaş suçun kendisinde olduğunu kabul ediyor"

Kendisinin hiçbir suçu olmadığını, kaza yapmış bir sürücü damgası yemek istemediğini belirten minibüs sürücüsü Mustafa O. ise, patronunu görüntülü arayarak “Benim hiçbir suçum yok. Çarpan arkadaş sizin önünüzde kazada suçun kendisinde olduğunu kabul ediyor. Gazeteci arkadaş da diğer şoförün beyanlarını kayıt yaptı” diyerek patronuna suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı.