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    Antalya'da tur minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

    Iraklı turistleri taşıyan bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 9 turist yaralandı.
    • 10.05.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:56
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    Antalya'da tur minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

    Antalya Havalimanı'na turist götüren Mehmet Öztürk yönetimindeki minibüs, Antalya-Serik yolu Pınarlı mevkisinde Mehmet Yılmaz idaresindeki kamyona çarpıp devrildi.

    9 yaralı

    Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 turist hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

    'Kamyon sıkıştırdı' ile 'hız' iddiası

    Minibüs sürücüsü Mehmet Öztürk, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kaza yaptığını öne sürdü. Turistler ise sürücünün minibüsü oldukça hızlı kullandığını ve korktuklarını söyledi.

    Sürücülere gözaltı

    DHA'nın haberine göre iki aracın sürücüsü de ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

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