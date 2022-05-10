Antalya'da tur minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da tur minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Iraklı turistleri taşıyan bir minibüsün kamyona çarpması sonucu 9 turist yaralandı.

Antalya Havalimanı'na turist götüren Mehmet Öztürk yönetimindeki minibüs, Antalya-Serik yolu Pınarlı mevkisinde Mehmet Yılmaz idaresindeki kamyona çarpıp devrildi.

9 yaralı

Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 turist hafif yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

'Kamyon sıkıştırdı' ile 'hız' iddiası

Minibüs sürücüsü Mehmet Öztürk, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kaza yaptığını öne sürdü. Turistler ise sürücünün minibüsü oldukça hızlı kullandığını ve korktuklarını söyledi.

Sürücülere gözaltı

DHA'nın haberine göre iki aracın sürücüsü de ifadeleri için polis merkezine götürüldü.