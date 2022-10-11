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    Antalya'da tur minibüsü kazası: 6 yaralı

    Alanya'ya ilerleyen tur minibüsünün otomobile çarpması sonucu, araçta bulunan 5 İrlandalı turist ile 1 Türk yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
    • 11.10.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 15:35
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    Antalya'da tur minibüsü kazası: 6 yaralı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinden Alanya'ya ilerleyen Hakan Dansöz kontrolündeki 31 ACB 568 plakalı tur minibüsü, Mustafa Şükrü Tezcan idaresindeki otomobile çarptı.

    Kaza etkisi ile tur minibüsü, yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabildi.

    6 kişi yaralandı

    Kazada; tur minibüsünde bulunan Alisha Nemat Shakeel, Aneesa Muhammad Shakel, Alima Shakeel, Katrrina Smıth, Colletti Smıth isimli İrlandalı turistlerle otomobilde yolcu olarak bulunan Cihad Atalay yaralandı.

    Yaralılar tedavi altında

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da tur minibüsü kazası: 6 yaralı #1

    Antalya da tur minibüsü kazası: 6 yaralı #2

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