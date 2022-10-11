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- Antalya'da tur minibüsü kazası: 6 yaralı
Antalya'da tur minibüsü kazası: 6 yaralı
Alanya'ya ilerleyen tur minibüsünün otomobile çarpması sonucu, araçta bulunan 5 İrlandalı turist ile 1 Türk yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
- 11.10.2022 - 15:12
- Güncelleme : 11.10.2022 - 15:35
Antalya'nın Manavgat ilçesinden Alanya'ya ilerleyen Hakan Dansöz kontrolündeki 31 ACB 568 plakalı tur minibüsü, Mustafa Şükrü Tezcan idaresindeki otomobile çarptı.
Kaza etkisi ile tur minibüsü, yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabildi.
6 kişi yaralandı
Kazada; tur minibüsünde bulunan Alisha Nemat Shakeel, Aneesa Muhammad Shakel, Alima Shakeel, Katrrina Smıth, Colletti Smıth isimli İrlandalı turistlerle otomobilde yolcu olarak bulunan Cihad Atalay yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.