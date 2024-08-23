Antalya'da turist eğlencesine katılan şoför kazaya neden oldu Alanya'da safari turları yapan otobüsün şoförü, su savaşı yapan turistlere katılmak için sürücü koltuğundan kalktı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs başka bir otomobile çarptı.

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DHA

Antalya'da yapılan safari gezilerine katılan turistler büyük bir tehlike atlattı.

Üstü açık otobüse binerek safari turuna çıkan turistler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Alanya'nın Sapadere Kanyonu'nda devam eden gezide, şoförlerden biri klakson çalarak önündeki otobüsü durdurdu.

ŞOFÖR DE EĞLENCEYE KATILDI

Eğimli yolda yan yana duran üstü açık 2 otobüsteki turistler, birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı.

Bu sırada turistlerin eğlencesine ortak olmak isteyen şoförlerden biri, sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla onları ıslatmaya çalıştı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Ancak şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, eğimli yolda geri gitmeye başladı.

Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada 20'den fazla turistin bulunduğu otobüs, hızlanıp yaklaşık 30 metre aşağıda yoldan geçmek için turistlerin su savaşı oyununun bitmesini bekleyen otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu.

Turistler ile otomobildekilerin kısa süreli panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

KAZA ANLARINI KAYDETTİLER

Kaza, otobüsteki turistler tarafından kaydedildi. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu anlar ve bu sırada turistlerin su savaşı oynaması yer aldı.

Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüldü. Kaza sonrası görüntüyü çeken kişi, otomobil ve otobüsteki hasarı da kayda aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)