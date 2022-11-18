- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da turist taşıyan midibüs kazadan ucuz kurtuldu
Antalya'da turist taşıyan midibüs kazadan ucuz kurtuldu
Havalimanına turist taşıyan araç, yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan 15 Alman turist, kazayı yara almadan atlattı.
- 18.11.2022 - 14:39
Antalya Serik'in D-400 karayolundan ilerleyen Ramazan Ö.'nün kullandığı 07 S 8991 plakalı midibüs, yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp karşı şeride geçti.
Midibüsün refüjdeki tel çitler içinde bulunan palmiyeleri altına alması hızının yavaşlamasını sağlarken, karşı yönden araç gelmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.
Kazadan ucuz kurtuldular
İHA'nın haberine göre, midibüste bulunan 15 Alman turist ise kazayı yara almadan atlattı.
Turistler kaza sonrası başka bir araçla havalimanına götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.