Antalya'da turist taşıyan minibüs cayır cayır yandı

Manavgat ilçesinde otelden bir mağazaya turist taşıyan minibüsün freni boşaldı. Bir anda alev topuna dönen araçtan turistler son anda kurtuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan, içerisinde de Japon turistlerin bulunduğu Aziz Bayram kontrolündeki 07 DY 848 plakalı tur minibüsü, Manavgat Batı Side köprülü kavşağını geçtiği sırada, altından ve motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı yolun sağına çekerek duran araç sürücüsü Aziz Bayram ve araçta bulunan Japon turistler, güçlükle açılan kapıdan kendilerini dışarı atarak hızla araçtan uzaklaştı.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahalede bulunmak isterken araçta üst üste patlamalar meydana geldi. Bir anda alev topuna dönüşen minibüs, Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"DEBRİYAJ KİLİTLENDİ, FRENLER TUTMADI"

Turistlerle birlikte araçtan kendilerini güçlükle dışarı atan araç sürücüsü Aziz Bayram, Sorgun’dan bir otelden aldığı turistleri deri mağazasına götürdüğünü belirterek “Üst geçidi inerken bir anda aracın debriyajı kilitledi ve frenlerin tutmadığını fark ettim. Aşağıdan alev aldı. Aracı yolun sağına çekip yolcuları indirdim ve araçtan uzaklaştık. Arka arkaya patlamalar oldu.” dedi.