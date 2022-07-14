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Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı uçuruma devrildi
Manavgat ilçesinde safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü turist 9 kişi yaralandı.
- 14.07.2022 - 15:32
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Side mahallesinde turistlerin bindiği safari aracı Oymapınar Mahallesi'ne doğru yola çıktı.
Turistleri taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç'in idaresindeki üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.
Şoför olay yerinde hayatını kaybetti
AA'nın haberine göre yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada cipteki yolcular sağa sola savruldu.
Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.