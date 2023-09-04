Antalya'da turistlerin safari turu zehir oldu! 3 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı Dün öğle saatlerinde kentte safari turu yaparak eğlenen turistlerin aracı, aynı yöndeki otomobille çarpıştı. Olayda 3 turist hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Kazadaki otomobil sürücüsü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanında turist hareketliliği yaşanıyor.

Yurda akın eden binlerce turist burada deniz, kum ve güneşle birlikte çeşitli etkinliklerin de tadını çıkarıyor.

Birçok turistin vazgeçilmezlerinden biri de hiç şüphesiz safari turu.

Safari aracı kazaya karıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün turistleri taşıyan safari aracı kazaya karışınca, eğlence adeta kan gölüne döndü.

Gazipaşa'dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Yıldırım yönetimindeki safari aracı, aynı yöndeki Recep Özsoy kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Turistler yola savruldu

Kazada kontrolden çıkan safari aracı takla atarak karşı şeride geçti. Safari aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

3 ölü, 17 yaralı

Kazada Rus uyruklu Olga Zahukova (61), Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ile Symbat Nasipgali (2) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Ebru Ö. (30), Hira Ö. (6), Deniz Eymen Ö. (4) ve Oğuzhan Z. ile İsrail uyruklu Taqwa Abu Ayash (23), Nıvın Abu Ayash (32), Sıham Suleımanı (51), Amal Abu Ras (49), Samash Suleımanı (38), Rayan Abu Aıash (19), Muhammed Abu Ayash (28), Rusya uyruklu Elıseı Zhukova (13), Olesıa Zhykova (35) ve Kazakistan uyruklu Sayan Nassıpkanlı ile Nurbolat Kurmashev'in (37) hastanelerde tedavileri sürüyor.

Otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Recep Özsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.