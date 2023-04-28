Antalya'da turizm bölgelerinde uyuşturucu operasyonu Tatil bölgelerinde uyuşturucu madde ticareti yapmaya hazırlan 16 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

İHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi turizm bölgelerinde de devam ediyor.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları çerçevesinde, KOM Şube Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar yapıldı.

16 kişi gözaltına alındı

Tatil beldeleri Çıralı, Olympos ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlanan 16 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilere ait suç unsuru ve aletlerin ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirdi.

Öte yandan, jandarma kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin, sera ve evlerde dedektör köpek eşliğinde yaptığı aramalar yer aldı.