Antalya'da tutkunu olduğu motosiklet hayattan kopardı

Motosiklet tutkunu adam, Kemer'deki arkadaşının yanından dönerken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kemer-Antalya karayolu üzerinde arkadaşının yanına gitmek için 07 AFT 643 plakalı motosikletiyle ilerleyen Mehmet Çiftçibaşı, akşam saatlerinde dönüşe geçti.

DHA'nın haberine göre, dönüş yolunda Çiftçibaşı'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, bariyerlere çarptı.

Hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çiftçibaşı, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, Çiftçibaşı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acılı aile kendinden geçti

Otopsinin ardından morga gelen Çiftçibaşı yakınları, uzun süre gözyaşı dökerken, bir kadının "Kuzum" diyerek feryat ettiği görüldü. Cenaze, defin için Burdur'un Bucak ilçesindeki aile kabristanına götürüldü.

Mehmet Çiftçibaşı'nın cenazesinin alınmasına motosiklet grubundaki arkadaşları da gelerek aileyi yalnız bırakmadı. Çiftçibaşı'nın, yıllar önce anne ve babasını kaybettiği öğrenildi.

Kaza öncesinde motosiklet turunu paylaştı

Çiftçibaşı'nın, gittiği Kemer'de motosikletli arkadaş grubuyla yaptıkları turu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Çiftçibaşı'nın motosiklet tutkunu olduğu öğrenildi.

































