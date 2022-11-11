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    Antalya'da tuvalet ücretini ödemeyen Rus, işletmeciyi döverek öldürdü

    Kemer ilçesindeki tuvaleti kullanan Rus turist, çıkışta ücreti ödemedi. Bu nedenle tartıştığı işletmeciyi döverek beyin kanamasından hayatını kaybetmesine neden oldu.
    • 11.11.2022 - 12:13
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    Antalya'da tuvalet ücretini ödemeyen Rus, işletmeciyi döverek öldürdü

    Antalya'nın Kemer ilçesinde 25 Ekim tarihinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan (60), otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartıştı.

    Tartışmada iddiaya göre R.K.’nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altında iken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Aynı zamanda kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından da bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti.

    Rus turist gözaltına alınmış

    Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorgulayarak, olayın kamera kayıtları incelendi. Polis, Rus turist R.K.'yı otelinde gözaltına aldı.

    Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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