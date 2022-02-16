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- Antalya’da üst geçit demirlerini çalarken yakalandı, gazetecilere tepki gösterdi
Antalya’da üst geçit demirlerini çalarken yakalandı, gazetecilere tepki gösterdi
Üst geçitteki asansörün demirlerini çalmak üzereyken ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla yakalanan Halit B., çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.
- İHA
- 16.02.2022 - 10:02
- Güncelleme : 16.02.2022 - 10:07
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde, dün saat 16.00 sıralarında, asansörün demirlerini sökmeye çalışan bir kişinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi.
İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla suçüstü yakaladı.
"ÇEKTİRME ABİ"
İsminin Halit B. (28) olduğu öğrenilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin görüntü almamasını istedi.
Polisin ekip otosuna bindirmesine de direnen Halit B., gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise “Çektirme abi.” diye tepki gösterdi.
Şüpheli, araca bindirildikten sonra polis merkezine götürüldü.