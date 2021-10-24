Yaşadığı diş ağrısına dayanamayınca kısa sürede birden fazla ilaç içen genç çocuk, yakınlarını telaşlandırdı.

Diş ağrısına çare ararken canından oluyordu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet S., çalıştığı otele mesai saatleri içinde gitmedi.

Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları telaşlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine, gencin yaşadığı eve polis ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ahmet S.'yi koridorda yerde baygın halde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürülen şahıs, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi ViDEO

ÜST ÜSTE AĞRI KESİCİ İÇTİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan tektiklerin ardından gencin diş ağrısı çektiği ve ağrıyı dindirmek için üst üste ağrı kesici içtiği belirlendi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlacın etkisiyle kendisinden geçen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.