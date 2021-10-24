Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
583.378
-0.88%
BTXN Coin
20.92
-0.71%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi

    Yaşadığı diş ağrısına dayanamayınca kısa sürede birden fazla ilaç içen genç çocuk, yakınlarını telaşlandırdı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi

    Diş ağrısına çare ararken canından oluyordu.

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet S., çalıştığı otele mesai saatleri içinde gitmedi.

    Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları telaşlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.  Yakınlarının ihbarı üzerine, gencin yaşadığı eve polis ekipleri sevk edildi.

    BAYGIN HALDE BULUNDU

    Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ahmet S.'yi koridorda yerde baygın halde yattığını gördü.

    Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürülen şahıs, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi ViDEO

    Antalya da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi #1

    ÜST ÜSTE AĞRI KESİCİ İÇTİĞİ BELİRLENDİ

    Yapılan tektiklerin ardından gencin diş ağrısı çektiği ve ağrıyı dindirmek için üst üste ağrı kesici içtiği belirlendi.

    Antalya da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi #2

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    İlacın etkisiyle kendisinden geçen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Antalya da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi #3

    Antalya da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir