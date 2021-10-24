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- Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi
Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi
- İHA
- 24.10.2021 - 16:34
- Güncelleme : 24.10.2021 - 17:12
Diş ağrısına çare ararken canından oluyordu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet S., çalıştığı otele mesai saatleri içinde gitmedi.
Uzun süre kendisine ulaşamayan yakınları telaşlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine, gencin yaşadığı eve polis ekipleri sevk edildi.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ahmet S.'yi koridorda yerde baygın halde yattığını gördü.
Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürülen şahıs, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'da üst üste ağrı kesici içen genç baygınlık geçirdi ViDEO
ÜST ÜSTE AĞRI KESİCİ İÇTİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan tektiklerin ardından gencin diş ağrısı çektiği ve ağrıyı dindirmek için üst üste ağrı kesici içtiği belirlendi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İlacın etkisiyle kendisinden geçen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.