Antalya'da üşüdüğünü söyleyen adam evinde ölü olarak bulundu

Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşarken ölü bulunan adamın, birkaç gündür üşüyorum dediği ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın zemin katında, yürekleri burkan bir olay yaşandı.

Bir süredir yalnız yaşayan 61 yaşındaki İlyas Obuz'un komşuları, uzun süre salonunda koltukta hareketsiz yattığını gördü.

Ardından komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine ekipler geldi

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Obuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili inceleme başlattı.

"Çok üşüyorum"

Olay yerine gelen Obuz’un yakınları üzgün görünürken, bir süre önce sıtma rahatsızlığı geçirdiği ve son olarak dün komşularına, 'Çok üşüyorum' dediği öğrenildi.

Cenazesi morga kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Obuz’un cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.