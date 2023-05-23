Antalya'da uyarılara uymayan tatilciler boğulma tehlikesi atlattı Alanya ilçesinde cankurtaranların uyarılarına rağmen dalgalı denize giren 2 tatilci, boğulma tehlikesi geçirdi.

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde rüzgarlı hava ve akıntılı denizden dolayı yapılan uyarılara aldırış etmeden denize giren bir grup tatilci dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla kıyıya gelirken, iki tatilcinin açıkta boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden cankurtaran ve vatandaşlar denize yardıma koştu.

Kıyıya getirilen ve baygın halde oldukları gözlenen 2 tatilci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Uyarıları dinlemiyorlar"

Plaj cankurtaranı Umut Kılınç ve bir otel cankurtaranı Hakan Şimşek, “Vatandaşlar uyarıları dinlemiyorlar, kendi başlarına denize giriyorlar ve dalgalar kapılıyorlar. Böyle vakalar oluyor maalesef. Yine de zamanında kıyıya çıkarıp boğulmalarını önledik” dedi.