Antalya'da uyurken bacağını banka sıkıştırdı: Yardımına itfaiye yetişti

- Antalya Muratpaşa'da uyurken bacağını banka sıkıştıran Erkan Seymen'i itfaiye ekipleri kurtardı.
- Seymen, 3 saat süren bekleyişin ardından elektrikli testereyle yapılan müdahaleyle serbest bırakıldı.
- Sağlık durumu iyi olan Seymen olay yerinden ayrıldı.
Antalya'da ilginç olay...
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camisi'nin avlusunda, saat 10.30 sıralarında uyuyan Erkan Seymen, sol bacağını bankın arasına soktu.
CAMİ AVLUSUNDA BULUNAN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ
Uyandığında durumu fark eden Seymen, bir süre bekledi.
Bacağını kurtaramayınca Seymen, bir süre sonra cami avlusunda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.
ELEKTRİKLİ TESTEREYLE BANKIN TAHTA KISMI KESİLDİ
Seymen kurtarılamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, Seymen'in bacağını kurtarabilmek için elektrikli testereyle bankın tahta kısmını kesti.
YAKLAŞIK 3 SAAT BANKTA BEKLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Yaklaşık 3 saat boyunca bankta beklediği öğrenilen Seymen, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Durumu iyi olan Seymen daha sonra bölgeden ayrıldı.