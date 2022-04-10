Antalya'da uyuşturucu, ATV'deki fenerin içinden çıktı

Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir ATV'de Narkotik köpeği ile yapılan arama, el fenerinin içerisindeki uyuşturucuyu yakalattı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Turistik kentlerden biri olan Antalya'da da polis ekipleri uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor.

Antalya Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından B.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

El fenerinin içerisinden uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri şüpheliyi ATV motoru ile Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde, yanında bulunan eşyalarında ve ATV motorunun üzerinde özel eğitimli uyuşturucu madde arama köpeği Pars'ın da katıldığı arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek Pars, arama sırasında şüphelinin yanında bulunan kıyafet dolu beyaz poşet içerisinde bulunan el fenerine tepki verdi.

Çok sayıda para ve uyuşturucu yakalandı

Polis ekiplerinin kontrol ettiği el fenerinin iç kısmına gizlenmiş vaziyette ağırlığı 112,87 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ve 170 Euro ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli B.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.