Antalya'da uyuşturucu bağımlısı çift, kavgaya tutuştu: Kimse ayıramadı Gündüz saatlerinde çift arasında sokakta başlayan tartışma, kavgaya döndü. Genç kadın yerlerde sürüklenerek tekme ve yumruklarla darbedildi. Polis ekiplerinin ayırdığı çift, birbirinden şikayetçi olmadı.

İHA

Kadına şiddetin yeni adresi Antalya.

Uyuşturucu bağımlısı genç çift, Alanya ilçesinde sokak ortasında tartışmaya başladı.

Ardından tansiyonun yükselmesiyle ismi henüz öğrenilmeyen şahıs, genç kızı darbetti.

Dakikalarca devam eden olayda, yerlerde sürüklenen kadın direnmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yumruk ve tekmelerle dövdü

O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde, yerde yumruk ve tekmelerle darbedilen kadının 'Beni bırak' diyerek bağırması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan görüntülerin bir diğer kısmında ise kadının, eline aldığı parke taşını kendisini darbeden erkeğe attığı görüldü.

Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

Kavga eden çifti, bir süre sonra çevredeki bir vatandaşın ayırma girişimi de sonuçsuz kaldı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ayrılan çiftin, birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.