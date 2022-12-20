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- Antalya'da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü
Antalya'da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü
Arkadaşıyla cami tuvaletine girerek uyuşturucu kullanan genç adam hayatını kaybetti.
- 20.12.2022 - 12:53
- Güncelleme : 20.12.2022 - 12:56
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 10.00 sıralarında Kemal Avan ile arkadaşı H.K., camide ayrı ayrı tuvaletlere girip, uyuşturucu kullandı.
Cami görevlisi, uzun süre dışarı çıkmayan iki arkadaşı fark edip kapılara vurdu.
H.K.'nin bulunduğu tuvaletten ses geldiğini duyan görevli, diğer tuvaletten ses alamayınca durumu 112'ye bildirdi.
Gencin öldüğü belirlendi
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin kapıyı açıp çıkardığı Avan’ın, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi.
Cansız bedeni morga kaldırıldı
Polis, H.K.'nin ifadesine başvururken, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal Avan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.