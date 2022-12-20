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    Antalya'da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü

    Arkadaşıyla cami tuvaletine girerek uyuşturucu kullanan genç adam hayatını kaybetti.
    • 20.12.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:56
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    Antalya'da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde saat 10.00 sıralarında Kemal Avan ile arkadaşı H.K., camide ayrı ayrı tuvaletlere girip, uyuşturucu kullandı.

    Cami görevlisi, uzun süre dışarı çıkmayan iki arkadaşı fark edip kapılara vurdu.

    H.K.'nin bulunduğu tuvaletten ses geldiğini duyan görevli, diğer tuvaletten ses alamayınca durumu 112'ye bildirdi.

    Gencin öldüğü belirlendi

    İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polisin kapıyı açıp çıkardığı Avan’ın, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi.

    Antalya da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü #1

    Cansız bedeni morga kaldırıldı

    Polis, H.K.'nin ifadesine başvururken, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal Avan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü #2

    Antalya da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü #3

    Antalya da uyuşturucu kullandığı cami tuvaletinde öldü #4


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