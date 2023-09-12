Antalya'da uyuşturucu tacirlerine 1 ayda 677 operasyon

İHA
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor...
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 01-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.
1 ayda 677 operasyon 65 tutuklama
1 ayda yapılan çalışmalarda 677 olayda 762 şahıs yakalanarak, 65 şahıs tutuklandı.
Operasyonlarda 97 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 kilogram eroin, 500 gram kokain, 500 gram sentetik kannabinoid, 135 bin adet uyuşturucu uyarıcı hap, 35 kök kenevir bitkisi, 23 adet hassasterazi, 6 adet tabanca ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)