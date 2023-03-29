Antalya'da uyuşturucu üretimi yapılan adrese baskın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saksılara dikili vaziyette 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturu üretimi ve ticaretine yönelik mücadelesi devem ediyor.

Antalya'da Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenli aralıklarla 2 şahsın geldiği ve ikametin ışığının sürekli açık olduğu iddiaları üzerine, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri operasyon gerçekleştirdi.

Saksılara dikilmiş kenevirler ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, saksılara dikili vaziyette 84 kök Hint keneviri olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, iklimlendirme düzeneği ve gübre diye tabir edilen tarım ilaçları ele geçirildi.

2 tutuklama

Olayla ilgili yakalanan A.K. ve S.Ş., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.