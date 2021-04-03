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Antalya’da uyuşturucu ve silah operasyonu
Jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
- İHA
- 03.04.2021 - 11:22
Antalya'da silah ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bilgi üzerine harekete geçti.
Şüpheli olduğu belirlenen bir iş yerine baskın yapıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İş yerinde yapılan aramada 6 adet 9 mm. çapında kurusıkıdan bozma tabanca, 9 adet 9 mm. tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabancaların namlu çevirme aparatı, 3 paket halinde yaklaşık 10 gr. metamfetamin ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.