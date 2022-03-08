Antalya'da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı

Uyuşturucu etkisiyle otomobil kullandığı belirlenen şahıs, kamyona çarparak kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta, 2 adet uyuşturucu aparatının yanı sıra alkol şişeleri ve büyük bir bıçak ele geçirildi.

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan araçta kaza meydana geldi.

Ramazan Önal’ın kullandığı tır, Demirciler kavşağındaki trafik ışıklarında, Demirciler istikametinden D-400 Karayoluna çıkan Kemal K.’nin kullandığı Şahin Marka otomobille çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal K. yaralandı.

ARACINDAN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ ÇIKTI

Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza yapan otomobilde birisi plastik diğeri cam olmak üzere 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, içki şişeleri ve ekmek bıçağı ele geçirildi.





OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal K.’nin hayati tehlikesi devam ederken, yapılan tetkiklerde uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı belirlendi.

Trafik ekipleri Kemal K. hakkında uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 9 bin 400 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca otomobil de bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.





ANİDEN YOLA ÇIKTI

Tır sürücüsü Ramazan Önal, Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken, kendisine yeşil yandığı sırada, diğer araçlar beklediği halde otomobilin aniden yola çıktığını, kornaya basarak uyarmasına rağmen yoluna devam ettiğini, kendisinin de duramayarak otomobile çarptığını söyledi.



