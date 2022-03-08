Euro
15.79
0.90%
Dolar
14.50
0.86%
Altın
935.70
1.42%
Borsa
2020
1.16%
Bitcoin
568.271
2.52%
BTXN Coin
38.14
1.84%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Antalya'da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı

    Uyuşturucu etkisiyle otomobil kullandığı belirlenen şahıs, kamyona çarparak kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta, 2 adet uyuşturucu aparatının yanı sıra alkol şişeleri ve büyük bir bıçak ele geçirildi.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı

    Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan araçta kaza meydana geldi.

    Ramazan Önal’ın kullandığı tır, Demirciler kavşağındaki trafik ışıklarında, Demirciler istikametinden D-400 Karayoluna çıkan Kemal K.’nin kullandığı Şahin Marka otomobille çarpıştı.

    Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal K. yaralandı.

    ARACINDAN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ ÇIKTI

    Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza yapan otomobilde birisi plastik diğeri cam olmak üzere 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, içki şişeleri ve ekmek bıçağı ele geçirildi.

    Antalya da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı #1

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal K.’nin hayati tehlikesi devam ederken, yapılan tetkiklerde uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı belirlendi.

    Trafik ekipleri Kemal K. hakkında uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 9 bin 400 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca otomobil de bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

    Antalya da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı #2

    ANİDEN YOLA ÇIKTI

    Tır sürücüsü Ramazan Önal, Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken, kendisine yeşil yandığı sırada, diğer araçlar beklediği halde otomobilin aniden yola çıktığını, kornaya basarak uyarmasına rağmen yoluna devam ettiğini, kendisinin de duramayarak otomobile çarptığını söyledi.

    Antalya da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı #3

    Antalya da uyuşturucuyla otomobil kullanınca kamyona çarptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ezgi Mola'nın yeni imajı
    Magazin

    Ezgi Mola'nın yeni imajı

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    8 Mart 2022 Taksim metrosu saat kaçta açılacak?
    Gündem

    8 Mart 2022 Taksim metrosu saat kaçta açılacak?

    Görüş Bildir