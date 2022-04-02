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- Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı
Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı
- İHA
- 02.04.2022 - 13:20
Antalya’nın Konyaatlı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan 20 metrelik Olbia Vadisi’ne giden Okan Aras (45) bir anda dengesini kaybetti, aşağıya düştü.
Böğürtlen dikenleri ve ağaçların olduğu alana düşen adam yukarı çıkamayarak, mahsur kaldı.
Sabah erken saatlerde ise yardım çığlıklarını vadi kenarına gelen vatandaşlar duydu.
İLK İSTEĞİ SU OLDU
Durum, 112 merkezine bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk isteği su olan adamı kurtarmak için operasyon başlatıldı.
BÖĞÜRTLEN DİKENLERİ ZORLUK YAŞATTI
Operasyonda ekipten biri, beline bağladığı makaralı halat ile yavaş yavaş aşağı inerek şahsa ulaştı.
İtfaiye personelinin böğürtlen dikenleri yüzünden zorluk yaşadığı görülürken, meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı.
BASKET SEDYE İLE KURTARILDI
Polis ekipleri de onları düşme ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırdı.
Daha sonra ise talihsiz adam, ekipler tarafından 12 metrelik vince bağlanan basket sedyeye alındı ve yukarı çekildi.
“KENDİ SORUŞTURMAMI KENDİM YAPACAĞIM”
Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Şahıs daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin “Oraya nasıl düştünüz?” sorusuna “Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım“ şeklinde cevap veren şahıs, şaşkınlık yarattı.