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Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

Gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı.