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    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

    Gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 13:20
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    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

    Antalya’nın Konyaatlı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan 20 metrelik Olbia Vadisi’ne giden Okan Aras (45) bir anda dengesini kaybetti, aşağıya düştü.

    Böğürtlen dikenleri ve ağaçların olduğu alana düşen adam yukarı çıkamayarak, mahsur kaldı.

    Sabah erken saatlerde ise yardım çığlıklarını vadi kenarına gelen vatandaşlar duydu.

    İLK İSTEĞİ SU OLDU

    Durum, 112 merkezine bildirildi.

    İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İlk isteği su olan adamı kurtarmak için operasyon başlatıldı.

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #1

    BÖĞÜRTLEN DİKENLERİ ZORLUK YAŞATTI

    Operasyonda ekipten biri, beline bağladığı makaralı halat ile yavaş yavaş aşağı inerek şahsa ulaştı.

    İtfaiye personelinin böğürtlen dikenleri yüzünden zorluk yaşadığı görülürken, meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı.

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #2

    BASKET SEDYE İLE KURTARILDI

    Polis ekipleri de onları düşme ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırdı.

    Daha sonra ise talihsiz adam, ekipler tarafından 12 metrelik vince bağlanan basket sedyeye alındı ve yukarı çekildi.

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #3

    “KENDİ SORUŞTURMAMI KENDİM YAPACAĞIM”

    Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    Şahıs daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekiplerinin “Oraya nasıl düştünüz?” sorusuna “Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım“ şeklinde cevap veren şahıs, şaşkınlık yarattı.

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #4

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #5

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #6

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #7

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı #8


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