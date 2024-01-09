Antalya'da vahşi cinayet! Vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla balkonda ölü bulundu Antalya'da yalnız yaşayan 37 yaşındaki Salih Ç.'nin, balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulundu.

DHA

Antalya'da evinin balkonunda ölü bulunan kişiyi, yan binada oturan komşuları gördü..

Saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2600 Sokak’ta, 2 katlı apartmanın üst katında meydana gelen olayda, balkondaki kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yüzüstü yatar pozisyonda olduğunu gören karşı binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun farklı noktalarında bıçak izleri tespit edildi

Kapıyı açıp eve giren ekipler, Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Salih Ç.'nin vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

Salih Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor..

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)