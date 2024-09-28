Antalya'da valeyi yaralayıp, trompetçiyi öldüren zanlı tutuklandı Antalya'da tartıştığı valeyi bıçakla yaralayıp, ardından farklı bir noktada Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Antalya'da çıkan kavgada kan aktı..

Dün gece 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir restoranın önüne bisikletiyle gelen 45 yaşındaki Polat Dereli, burada vale görevi yapan 36 yaşındaki Osman D. ile henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı.

VALEYİ BIÇAKLA YARALADI

Polat Dereli yanında taşıdığı bıçakla Osman D.'yi yaralayıp olay yerinden ayrıldı. Vale, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, hemen 15 dakika sonrası farklı bir adrese geçen Polat Dereli, bu sefer sokakta karşılaştığı Deniz Akten ile tartışmaya başladı.

TROMPETÇİYİ DE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Polat Dereli, yine aynı bıçakla Deniz Akten'i vücudunun farklı noktalarından 20 bıçak darbesiyle yaralayıp, olay yerinden ayrıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten, olay yerinde hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Öte yandan cinayet şüphelisi Polat Dereli, son eyleminin ardından olay yerine bir süre sonra tekrar geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi. Bu sırada Polat Dereli'nin şüpheli durumlarını fark eden Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Polat Dereli'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: YÜZÜMÜ KOPYALADILAR, BEN DEĞİLDİM

Olayla ilgili ifadesi alınan Polat Dereli'nin, "Yüzümü kopyaladılar, ben değildim" dediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirilen Polat D, basın mensupları tarafından yöneltilen “Başkası senin siluetine bürünüp, cinayet mi işledi?” sorusuna “Doğru” cevabını verdi.

Polat Dereli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Dereli'nin, geçtiğimiz yıllarda psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polat Dereli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)