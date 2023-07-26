Antalya'da vatandaşlar güneşten kaçmak için yöntem aradı Kentte öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle güneşten korunmak isteyenler, gölgelik alanlara sığınırken havlu ve şapka da kullandı.

DHA Türkiye genelinde geçen haftadan beri etkisini gösteren sıcak hava dalgası, hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcak havalar turizm kenti Antalya'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle kentte yaşayanlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaş sıcaktan korunmaya çalıştı Güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerini tercih ederken, yürüyüş yapanlar şapka, şemsiye veya havlu ile başlarını korudu. Sıcaktan bunalan bazılarının tercihi de Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenler serinlemek için sıcaklığı 29 derece olan denize girerken, bazıları ise sahil bandındaki ağaçların altında oturmayı tercih etti. Bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek İnsanların yanı sıra sokak hayvanları da sıcaktan etkilendi. Hayvanlar refüjde çalışan fıskiyelerle ve kliması açık iş yerlerinin içerisine girerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji verilerine; hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.