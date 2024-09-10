Antalya'da vatmanla tartıştı: Ayırmaya gelen esnafı bıçakla tehdit etti
İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, İsmetpaşa Caddesi üzerinde çıkan yol verme kavgası, kısa sürede büyüdü.

Tramvay yolunda seyreden bir motosiklet sürücüsü, arkasından gelen tramvaya yol vermedi.

YOL VERME KAVGASINA ESNAF DA DAHİL OLDU

Duruma tepki gösteren vatman ile motosikletli arasında yol verme kavgası çıktı.

Tartışmayı gören bir esnaf tarafları ayırmak için araya girdi.

Ancak ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü bu kez de kavgayı ayırmak isteyen esnaf ile tartışmaya başladı.

KAVGAYI AYIRAN ESNAFI BIÇAKLA TAKİP ETTİ

Kavgayı araya giren esnafın eşi ayırırken, öfkesini alamayan motosiklet sürücüsü, eline aldığı bıçak ile esnafın peşinden işyerine giderek tehditler savurdu.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar ve eşi tarafından uzaklaştırılan şahıs motosikletiyle olay yerinden ayrıldı.

O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör