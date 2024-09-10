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Antalya'da vatmanla tartıştı: Ayırmaya gelen esnafı bıçakla tehdit etti

Antalya'da vatmanla tartıştı: Ayırmaya gelen esnafı bıçakla tehdit etti Muratpaşa'da vatmanla tartışan bir motosiklet sürücüsü, olayı ayırmak isteyen esnafla kavga etti. Motosikletinden bıçak alan şahsın esnafı bıçakla takip ettiği anlar kameraya yansıdı.