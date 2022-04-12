İbrahim Kafa tarafından bakılan 1 yaşındaki melez çoban köpeği, kimliği belirsiz kişilerce vurularak yaralandı. Köpeğin vücudunda, 100’e yakın saçma olduğu belirlendi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Berendi Mahallesi'nde, İbrahim Kafa'nın baktığı 1 yaşındaki melez çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vuruldu.

Kafa, evinin 200 metre ilerisinde yaralı köpeği fark edince belediyenin veteriner müdürlüğünden yardım istedi.

DHA’nın haberine göre; veteriner birimi ekipleri, yaralı köpeğin çekilen röntgeninde, vücudunda 100'e yakın saçma belirledi.

“Bu bir canilik”

Kafai durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ameliyat edilen köpek, hayati tehlikeyi atlattı. Köpeği tedavi eden veteriner hekim Faruk Ogan, "Köpek bize getirildiğinde her yeri kan içindeydi. Çektiğimiz röntgende baş ve boyun kısmında 100'e yakın av tüfeği saçması tespit ettik. Ameliyatta saçmaları temizledik. Köpeğimizin şu anki durumu iyi. Hayati tehlikeyi atlattı. Köpeğimiz yaşayacak. Bu bir canilik. Sahibi tarafından yasal işlem başlatıldı. Bunu yapana en az 1 yıl sokak hayvanlarına bakma cezası verilmeli." dedi.

Köpeğin veteriner kliniğinde tedavisi ve gözetimi devam ediyor.

Antalya’da vurulan köpeğin vücudunda, 100’e yakın saçma olduğu belirlendi VİDEO

