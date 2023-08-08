Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşlara ev kiralama vaadi! 1,5 milyon liralık vurgun Ev kiralama, araç, ses sitemi satışı ve değerinden fazla döviz bozdurma gibi olaylarda vatandaşları ve turistleri toplamda 1 milyon 537 bin 500 TL dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İHA

Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de Antalya oldu.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda çoğunlukla yabancı şahıslarla sosyal medya platformlarından ve bir mesaj uygulamasında oluşturulan gruplar üzerinden iletişime geçildi tespit edildi.

Ev kiralama ve değerinden fazla döviz bozdurma vaadiyle 6 yabancı ülke vatandaşının toplamda 250 bin TL dolandıran M.A., internet üzerinden satılık ilanı verip, daireye müşteri olan yabancı uyruklu şahıstan 266 bin TL aldığı belirlendi.

Öte yandan kaparo bedeli alan ve kendisini dairenin sahibi, emlakçı ve aracı olarak tanıtan H.T., G.T. ve R.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelinin farklı suçları tespit edildi

Operasyonların devamında bir internet sitesine satılık ilanı veren aracın sahibi ile görüşüp pazarlık yaptıktan sonra kaparo bedeli göndererek ilandan kaldırtıp, aynı aracı daha düşük miktarda ilana koyup araca müşteri olan şahsı notere yönlendirerek 450 bin TL dolandıran S.Ç. isimli şüpheli ile, 2023 yılı içerisinde farklı tarihlerde ilimiz merkezinde internet üzerinden ses sistemleri satılık ilanı veren vatandaşlarla iletişim kurup güvenlerini kazandıktan sonra bu ürünleri adresine teslim ettirip ürün bedellerini değişik bahanelerle ödemeyerek toplamda 5 ayrı olayda 7 farklı müştekiden 571 bin 550 TL değerindeki malzemeleri alarak dolandırdığı tespit edilen ve “Dolandırıcılık” ile “Güveni Kötüye Kullanma” suçlarından 17 ayrı aranması, 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.M. yakalandı.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi

Toplamda 1 milyon 537 bin 550 TL dolandırıcılık olaylarının şüphelileri hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.