Bölgede 1 saat süren yağmur çiftçilerin 1 yıllık emeğini yok etti. Derelerin taşmasıyla çilek tarlası zarar gören çiftçi, "Her sene kanalımız tıkanıyor, kimse bizi dinlemiyor." dedi.

Türkiye, kış mevsiminin etkisi altına girdi.

Yüksek ve Doğu kesimleri karla kaplanırken, birçok bölgede de yağmur şiddetini artırmaya başladı.

Antalya, kasım ayının son günlerinde yazdan kalma son günlere de veda etti.

Yağmur hayatı felç etti

Dün Kaş ilçesinde etkili olan yağış, bölgeyi olumsuz etkilerken bugün ise Serik ilçesinde

başlayan yağmur 1 saat içerisinde hayatı felç etti.

Bölgede derelerin taşmasıyla sular çilek seralarını bastı.

Antalya’da yağmur, çilek tarlalarını vurdu VİDEO











Hortum oluştu

Suyun, çilek arıklarının boyuna kadar ulaştığını gören çiftçiler ise tahliye için büyük çaba sarf etti.

Sürücüler ise yağış dolayısıyla yollarda güçlükle ilerledi.

İHA'nın aktarımına göre; yağmur anında deniz üzerinde oluşan bir hortum ise kameralara yansıdı. Karaya ulaşmayan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

"7 kişinin 1 yıllık emeği var"

Çaresizlik içerisinde yaşadıklarını anlatan Eyüp Doğruyol, “5 dönüm alan üzerinde çileğim var. Halimizi görüyorsunuz, biz bittik. Bir senelik emeğimiz deprem olur gibi 5 dakikada gitti. Su kanalı bir yerde tıkandı, taşan su çilek seralarına doldu. Bu meyve bitti, biz bittik. Hiçbir şey kaldıramayız, bütün kök de gitti. 7 kişinin 1 yıllık emeği var. Nereden nereye geldik, 7 ay baktık, 5 dakikada heba oldu. Daha hiç toplamamıştım. Yeni başlayacaktım. Hazır hale getirdik, nasip olmadı. Bu durum her sene yaşanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz. Ben kendim kanal kazdırdım, çare olmadı.” dedi.

"Her sene kanalımız tıkanıyor, kimse bizi dinlemiyor"

4 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Mehmet Doğruyol, “3 yıldır her sene biz derdimizi anlatmaktan bıktık. Bütün emeğimiz yok oldu gitti. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Allah biliyor bizi. Benim 500-600 bin TL çöpe gitti. Kötü olsa zoruma gitse, gül gibi baktık büyüttük. Her sene kanalımız tıkanıyor, kimse bizi dinlemiyor. Ne diyebilirim? Allah’a havale ediyorum. Cuma günü ilk defa toplayacaktım. 7 aylık emeğim gitti, ben konteynerde yaşıyorum. Kim ne derse desin emek gitti, iki gün sonra kanala çöpe dökeriz.” diye konuştu.