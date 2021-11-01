Sarı kod uyarısının ardından etkili olan yağışlı havada, Konyaaltı sahili boş kaldı. Defineciler, ellerinde dedektörle sahile gelip değerli eşya aradı.

Antalya’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı’ kod uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bu sabah da etkisini sürdürdü.

Yağışlı hava, yayaları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerine doğru yağmurlu hava, şiddetini düşürdü.

24 saat öncesine kadar denize girenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise, yağışla birlikte boş kaldı.

Dev dalgaların dövdüğü sahil beyaza büründü.

DEFİNE AVCILARI GELENEKLERİNİ BOZMADI

Her yağış ve fırtınanın ardından sahile gelen define avcıları, geleneklerini bozmadı.

Defineciler, ellerinde dedektörle dalgaların vurduğu kumsalda altın, gümüş ve madeni para aradı.

Antalya’da yağmurda boş kalan sahili, defineciler değerlendirdi ViDEO

“DEVLETİMİZE KATKI OLSUN DİYE MADENİ PARA ARIYORUM”

Hobi olarak değerli eşya aradığını belirten Ahmet Karatekeli, şu ifadeleri kullandı:

“Hem spor olsun hem de devlete katkımız olsun diye madeni para arıyorum. Sonuçta çıkan paralar denizde her şekilde eriyor. Kentsel dönüşüm olarak düşünün. Ben de bunları katkı olsun diye topluyorum. Sokak hayvanlarını besliyorum. Altın falan bulmak için büyük bir şans gerekir. Bugün bozuk para, kaşık, kurşun çıktı.”

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre yağışın, gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.