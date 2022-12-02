Antalya'da yağmurdan kaçan köpek, otobüse sığındı

Gece etkili olan sağanaktan kaçan bir sokak köpeği, seyir halindeki halk otobüsüne sığındı. Köpeğin vatandaşların arasında seyahat etmesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağmur zaman zaman hayatı felç etti.

Sağanak nedeniyle gece saatlerinde dışarıda zor anlar yaşayan bir sokak köpeği ise çareyi Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binmekte buldu.

Muratpaşa ilçesi Yüzüncüyıl durağında otobüsün yolcuları indirmek için durduğunu gören köpek, şiddetli yağmurdan kaçarak otobüse sığındı.

Yağmuru takip etti



Köpeğin bir süre yolcularla seyahat ettiği, zaman zaman otobüs içerisinde gezerek oturduğu görüldü.

Şoförün olduğu ön tarafa gelen köpek, burada oturarak dışarıda yağan yağmuru takip etti.

Köpek, yağmurun azalması ile bir süre sonra başka bir durakta ön kapıdan inerek izini kaybettirdi.

"Otobüsümüzde yakalanan ilginç kare bizi mutlu etti"

İHA'nın haberine göre; yaşananları anlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, "Antalya'mızda son 3 gündür şiddetli yağmur vardı. Yağmur süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma araçları halkımıza sürekli hizmet verdi. Bu sırada bir otobüsümüzde yakalanan ilginç kare bizi de mutlu etti.

Sokak dostlarımız zaman zaman bize sürpriz yapıyorlar. Bir köpeğin yağmur dolayısı ile bir durakta binerek, bir süre sonra başka durakta indiğini gördük. Kameradan izlediğimiz kadarı ile kimseyi rahatsız etmeden binip, sonra da iniyor. Bunun dışında sahipleri tarafından toplu taşımada taşınacaksa belirli kurallarımız var" dedi.



