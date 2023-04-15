Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde, deniz yoluyla ülkeyi terk etmek isteyen 29 Suriye uyruklu göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmak isteyen 3 şahıs ise sürat teknesiyle kaçtı.
3 kaçakçı yakalandı
Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle şüpheliler Serik ilçesinde sürat teknesiyle birlikte yakalandı.
Yakalanan B.A, F.Ö. ve H.S. isimli organizatörler gözaltına alınırken, kayıt altına alınarak geçici koruma statüsünde oldukları öğrenilen 29 göçmen işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Tehditler savurdu
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yüzlerini kapatan 3 şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Terörist mi çekiyorsunuz? Sizi bulup gebertirim." diye bağırarak küfürler yağdırdı.