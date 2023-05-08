Antalya'da yakınının öldüğünü gören adam sinir krizi geçirdi Trafik kazasında hayatını kaybeden ve çarpan sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı kazadan yaklaşık 10 dakika öncesi sohbet ettiği akrabasının ölümünü gören kişi ise olay yerinde gözyaşı döktü.

İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bugün saat 14.50 sıralarında Gazipaşa istikametinden Anamur’a doğru seyir halinde olan Şener Tunç’un kullandığı 07 UC 756 plakalı motosiklete iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç çarpıp kaçtı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şener Tunç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Şener Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Şener Tunç’un cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler tarafından sakinleştirildi

Tunç’un olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazadan yaklaşık 10 dakika önce birlikte sohbet ettiği öğrenilen Tunç'un akrabası, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme ve kaçan sürücü ile ilgili de arama çalışması başlattı.