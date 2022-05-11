Konyaatlı ilçesine gelen ABD'li turist, yamaç paraşütünü deneyimlemek istedi. Bu anları kayda alan turistin heyecandan bayıldığı anlar kameraya yansıdı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gelen ABD'li turist, seyir terasından yamaç paraşütüyle uçuş yapmak istedi.

Eğitmenle birlikte uçuş yapan turist, manzarayı görüntülemek için aksiyon kamerası açtı.

Paraşütte heyecandan bayıldı

DHA'nın aktardığı habere göre, kamerayı açan turist bu esnada heyecanlanarak baygınlık geçirdi.

Yolcusuyla konuşarak kendisine gelmesini sağlayan eğitmen, uçuşu güvenle tamamladı.

Antalya'da yamaç paraşütü yapan turist heyecandan bayıldı VİDEO



"Kaskı çıkmış, kamerası aşağı sarkmıştı"

Uçuşa başladıktan birkaç dakika sonra olayın gerçekleştiğini söyleyen eğitmen Metehan Göller, "Rüzgar bizi yükseltti. Yolcum kamerasıyla görüntü çekiyordu. Bir ara baktığımda kaskı başından çıkmış, kamerası aşağı doğru sarkmıştı. Tutamıyordu. Bayıldığını anladım. Seslenerek kendisini uyardım, elimle dürterek ayıltmaya çalıştım. Kamerasını elinden alıp, kaskını düzelttim.





"Uçuşu güvenle tamamladık"

Bu sırada kendine geldi ve iyi olduğunu söyledi. Yolcumun güvenliğini aldıktan sonra uçuşumuzu güvenle tamamladık. İyi olduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi." şeklinde konuştu.

















