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    Antalya'da 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

    Antalya’da yan bakma tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı. Olayın şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
    • 14.07.2022 - 19:21
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 19:33
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    Antalya'da 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesinde 6 kişinin karıştığı yan bakma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgada Abdulkadir U, yanında bulunan tabanca ile Hüseyin B, ve Kerem V.A’yı silahla yaralayarak motosikleti ile olay yerinden uzaklaştı.

    Silahla yaralanan Hüseyin B. ve Kerem V.A, kendi araçlarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

    Yan bakma kavgasında kan aktı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olaya karışan kişilerin hastaneye gittiğini belirledi.

    Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Hüseyin B’nin 4, Kerem V. A’nın 1 kurşunla yaralandığı öğrenildi.

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemeleri ve ifadeler doğrultusunda iki kişiyi yaralayan kişinin kimliğini tespit etti.

    Evinde silahla birlikte yakalandı

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri sabah saatlerinde iki kişiyi yaralayan Abdulkadir U’nun ev adresine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Abdulkadir U, gözaltına alınırken, aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

    Abdulkadir U., emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdulkadir U, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

    Antalya'da 'yan bakma' kavgası: 2 yaralı VİDEO

    Antalya da yan bakma kavgası: 2 yaralı #1

    Antalya da yan bakma kavgası: 2 yaralı #2

    Antalya da yan bakma kavgası: 2 yaralı #3

    Antalya da yan bakma kavgası: 2 yaralı #4


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