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Antalya’da yanan araç kullanılamaz hale geldi

Antalya’da yanan araç kullanılamaz hale geldi Kepez ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.