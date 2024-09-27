Antalya’da yanan araç kullanılamaz hale geldi

İHA
Antalya’nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını gören araç sürücüsü Reşit Demirci, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
“TÜP OLUNCA HEMEN KENARA ÇEKTİM”
Aracın LPG’li olması nedeniyle büyük panik yaşadığını belirten araç sahibi Reşit Demirci, “Araçtan duman çıkmaya başladı, hemen kenara çektim. Araçta tüp olduğu için korktum çıktım. Yangın tüpü de vardı ama aklıma gelmedi. İtfaiyeye telefon ettik geldiler söndürdüler.” dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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